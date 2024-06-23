Филиппины ответили, примут ли они участие в противостоянии держав в регионе Президент Филиппин исключил участие в борьбе держав в Южно-Китайском море

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Фердинанд Маркос-младший

Филиппины не намерены принимать участие в противостоянии великих держав в Южно-Китайском море, заявил в своем обращении к военнослужащим президент республики Фердинанд Маркос — младший, чьи слова приводит телеканал GMA News. Он подчеркнул, что страна не станет выбирать ту или иную сторону, а также применять силу против кого бы то ни было при отстаивании своих интересов.

Мы отказываемся играть по правилам, которые вынуждают нас выбирать ту или иную сторону в конкурентной борьбе великих держав. Ни одно правительство, которое действительно служит народу, не станет подвергать опасности жизни людей, — заявил Маркос — младший.

По словам филиппинского лидера, государство не занимается разжиганием войн. Правительство считает обеспечение мирной и процветающей жизни каждому гражданину своей главной целью.

Ранее представитель посольства Китая в Оттаве заявил, что власти Канады продолжают нарушать принципы Устава ООН, отправляя военные корабли в Южно-Китайское море. Он утверждает, что правительство объясняет это защитой свободы судоходства и полетов в регионе. По словам дипломата, Южно-Китайское море является «общим домом для стран региона».