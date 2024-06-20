Посольство КНР обвинило Канаду в нарушении Устава ООН Посольство КНР: Канада нарушила принципы Устава ООН в Южно-Китайском море

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Правительство Канады продолжает нарушать принципы Устава ООН, отправляя военные корабли в Южно-Китайское море, сообщил РИА Новости представитель посольства КНР в Оттаве. По словам дипломата, канадские власти объясняют свои действия защитой свободы судоходства и полетов в регионе.

Канада раз за разом направляет военные корабли и вертолеты, чтобы демонстрировать свою силу в Южно-Китайском море под предлогом защиты свободы судоходства и полетов, что является серьезным нарушением целей и принципов устава Организации Объединенных Наций и ставит под угрозу региональный мир и стабильность, — говорится в статье.

В диппредставительстве назвали Южно-Китайское море «общим домом для стран региона». КНР готова разрешать вопросы за столом переговоров, констатировал представитель посольства.

Ранее газета Financial Times писала, что Соединенные Штаты боятся навязывать красные линии Китайской Народной Республике в ситуации с Южно-Китайским морем. В Вашингтоне опасаются, что Пекин может прибегнуть к хитрости, обратили внимание журналисты. Потенциальной точкой напряжения издание обозначило ржавый корпус севшего на спорный риф филиппинского судна «Сьерра-Мадре».