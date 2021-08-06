Ещё два человека заразились птичьим гриппом в Китае

Два новых случая заражения людей вирусом птичьего гриппа высокопатогенной разновидности H5N6 зафиксированы в Китае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения Гонконга.

Отмечается, что инфекцией заразилась 61-летняя жительница города Гуйлинь в южном Гуанси-Чжуанском автономном районе. Женщина контактировала с живой птицей. Она госпитализирована и находится в стабильном состоянии.

Второй случай обнаружен в городе Ибинь. Состояние 65-летней пациентки оценивается как критическое.

Первое в мире заражение человека штаммом вируса H5N6 было зафиксировано в мае 2014 года в юго-западной провинции Сычуань. С того момента число таких случаев в стране достигло 37, из них пять было выявлено этим летом.

Ранее в Индии зафиксировали первый случай смерти человека от птичьего гриппа. Отмечается, что скончался 11-летний мальчик. Ребёнка доставили во Всеиндийский институт медицинских наук 2 июля с высокой температурой и кашлем. Врачи думали, что у пациента коронавирусная инфекция, но она не подтвердилась. Позднее оказалось, что мальчик болен птичьим гриппом, его не удалось спасти.