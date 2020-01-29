https://static.news.ru/photo/7247cb56-4273-11ea-81f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armin Weigel/Global Look Press

Председатель совета директоров завода «Медсинтез» Александр Петров высказал свою версию происхождения коронавируса нового типа в Китае.

По мнению специалиста, эпидемия могла начаться с летучей мыши, сбежавшей из какой-нибудь лаборатории, где занимаются опасными вирусами. Помимо того, что летучие мыши — разносчики многих заболеваний, в Китае их также любят употреблять в пищу.

Летучие мыши, скорее всего, сбежали из вивария, потом были пойманы и проданы на рынке. Кто-то скушал летучих мышей, на которых ставились эксперименты, — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда Екатеринбург».

Ранее NEWS.ru писал, что генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса. Греческие учёные не нашли доказательств возникновения нового коронавируса в результате рекомбинации. Анализ подтвердил, что новый вирус действительно тесно связан с патогенами, поражающими летучих мышей, которые живут в провинции Юннань. Однако при этом у него обнаружился ряд уникальных черт в устройстве РНК вируса, несовместимых с теорией о недавней рекомбинации.