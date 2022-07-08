Экс-посол РФ в Японии Александр Панов: Абэ 27 раз встречался с Путиным Будучи дальновидным политиком, Абэ стремился как сохранять хорошие отношения с Америкой, так и развивать контакты с Россией

Фото: kremlin.ru

Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, активно развивавшего связи с Россией, оказалось полной неожиданностью для всех. 67-летний влиятельный политик, игравший в последние годы довольно большую роль во внутрияпонских делах, наследник одного из самых известных родов Японии (дед Абэ был премьер-министром, а отец — министром иностранных дел) неожиданно оказался мишенью для психопата, который даже не смог внятно объяснить, зачем он стрелял.

Известный российский японист, бывший посол РФ в Японии Александр Панов рассказал NEWS.ru, какова была роль Абэ в попытках улучшить отношения Токио и Москвы и чего ожидать от российско-японских отношений в настоящее время.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Александр Панов

— Александр Николаевич, Синдзо Абэ, трагически погибшего 8 июля, считают одним из тех японских политиков, которые стремились улучшить отношения с Россией. Согласны с такой оценкой?

— Безусловно. Синдзо Абэ, политический тяжеловес Японии, внес один из наиболее весомых вкладов в развитие отношений между Россией и Японией в послевоенное время, начиная с установления дипломатических отношений между Москвой и Токио в 1956 году. Ну, если не считать Итиро Хатояму, который, будучи тяжело больным, специально приехал в Москву в 1956 году, чтобы подписать совместную Советско-японскую декларацию, что означало прекращение состояния войны между двумя странами. Абэ активно развивал отношения с Россией, он 27 раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он же предложил известный план сотрудничества из восьми пунктов, и до последнего времени этот план действовал.

Будучи дальновидным политиком, Абэ стремился как сохранять хорошие отношения с Америкой, так и развивать контакты с Россией.

Фото: Annegret Hilse/Global Look Press Синдзо Абэ

Он вел сбалансированную политику, укрепляя позиции Японии в российских регионах в сотрудничестве с нашими бизнесменами и чиновниками.

— Как скажется гибель Абэ на японской политике?

— Абэ считался влиятельной фигурой в японской политике, он фактически возглавлял ведущую фракцию в правящей Либерально-демократической партии Японии, но он уже не вмешивался в курс, который проводили его преемники на посту премьера. И он не играл какой-то особо значимой роли, чтобы оказывать прямое влияние на правительство или премьер-министра. Да, он делал высказывания, но особо существенного влияния они не имели, мне кажется. И гибель Абэ на японской политике никак не скажется, полагаю. Сомневаюсь, например, что будут перенесены выборы в верхнюю палату парламента, намеченные на эти выходные. Напомню, Абэ был убит как раз во время предвыборного выступления в Наре, древней столице Японии. По всей видимости, будут отложены погребальные церемонии. По японской традиции сразу пышные похороны не устраивают, должно пройти несколько дней, а, возможно, и больше.

— Абэ старался наладить отношения между Токио и Москвой, по его инициативе был создан знаменитый план из восьми пунктов, направленный на укрепление экономических связей между нашими странами. Можно ли говорить, что гибель политика поставила точку в попытках наладить отношения?

— Сейчас вообще как-то странно об этом говорить, ведь отношения между Россией и Японией находятся на нуле. Кто и как станет возрождать их — сейчас сказать невозможно.