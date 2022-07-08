Два выстрела сзади. Скончался экс-премьер Японии Синдзо Абэ Преступник подошел на 10 метров и несколько минут слушал речь политика, прежде чем выстрелить

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Синдзо Абэ

В Японии после покушения скончался Синдзо Абэ, бывший премьер-министр, а после — влиятельный политик Либерально-демократической партии Японии. Ему было 67 лет.

Утром 8 июля Абэ был тяжело ранен в Наре — древней столице Японии, где он выступал перед избирателями в преддверии выборов в верхнюю палату парламента страны. Сами выборы должны были пройти в предстоящие выходные.

Примерно в 11:30 по токийскому времени (05:30 мск) Абэ выступал на площади перед железнодорожной станцией Ямато-Сайдайдзи в Наре. В это время раздались два выстрела. Абэ упал, на фотографиях видно, что белая рубашка на нем вся в крови. Его срочно доставили в местную больницу. Ранения пришлись в верхнюю часть тела слева и в шею справа, также врачи заявили о кровотечении в левой части груди.

Последние часы бывший премьер находился в тяжелом состоянии и без сознания.

Злоумышленник был задержан. Им оказался 41-летний житель Нары Тецуя Ямагами, который ранее служил на флоте в Силах самообороны Японии.

Как сообщает агентство Kyodo News, преступник подошел на расстояние примерно 10 метров к Абэ и несколько минут слушал его, прежде чем выстрелить. На снимках с места события видно брошенное на землю оружие, обмотанное черной изолентой — так делают, чтобы привлекать меньше внимания. «Выстрелы были похожи на фейерверк», — рассказывают свидетели.

Причина нападения в настоящее время выясняется. Задержанный Тецуя Ямагами заявил, что испытывал неприязнь к бывшему премьер-министру.

Я был им недоволен и стремился его убить. Это не обида на политические убеждения Абэ, — цитирует японский телеканал NHK слова преступника. В настоящее время его допрашивают.

Множество стран уже выразили соболезнования Японии. Со стороны России уже высказал соболезнования министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Индонезию на министерскую конференцию G20. Также на сайте российского внешнеполитического ведомства опубликовано заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.