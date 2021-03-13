Два человека умерли в Гонконге после прививки от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b76aa68a-8486-11eb-b54f-96000091f725_660.jpg Фото: Isaac Wong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Департамент здравоохранения Гонконга рассказал, что в специальном административном районе КНР число людей, умерших после вакцинации, возросло до шести. Два человека скончались 13 марта.

Их госпитализировали после первой дозы вакцины, введённой в начале марта. Оба погибших при жизни страдали хроническими заболеваниями, говорится в сообщении ведомства.

В депздраве подчеркнули, что летальный исход зафиксирован у 80-летнего мужчины, страдавшего диабетом и гипертонией. Прежде он также перенёс инсульт. Причиной его смерти стала ишемическая болезнь кишечника. Мужчину в критическом состоянии доставили в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет на шестой день после вакцинации, там он и умер.

Ещё один умерший пациент страдал гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Мужчина 67 лет внезапно потерял сознание на одной из станций метро на девятый день после укола. Был доставлен в больницу Kwong Wah, где умер на третий день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса. Однако связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена. В штате проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. В частности, к ним относятся пожилые, медработники, пациенты домов престарелых. Также вакцинация касается людей с хроническими заболеваниями независимо от их возраста.