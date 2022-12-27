Дрон или птица? Сеул после атаки БПЛА из КНДР опасается всего, что летает Северокорейский беспилотник под прикрытием шумихи сумел добраться до северных районов Сеула, где находится в том числе и президентский дворец

Фото: AP/TASS

Второй день Южная Корея находится в тревожном состоянии после вторжения северокорейских беспилотников 26 декабря. Они в течение нескольких часов находились в южнокорейском пространстве, и, несмотря на все усилия военных, смогли вернуться обратно. Это серьезно обеспокоило жителей Республики Корея (РК). Насколько велика нервозность в Сеуле, показывает тот факт, что 27 декабря южнокорейские военные подняли в воздух авиацию из-за стаи птиц — их приняли за новый налет пхеньянских дронов.

Размах крыльев около двух метров

Теперь правительство и особенно Минобороны РК вынуждены оправдываться и объяснять, куда идут десятки миллиардов долларов, выделяемых на военные нужды, признавая, что КНДР выявила серьезные бреши в воздушной обороне Юга. Также возник вопрос, почему не были сделаны выводы после событий 2014–2017 годов, когда беспилотники КНДР точно также пролетали на Южной Кореей и обнаружили их совершенно случайно.

Между тем уже стало известно, какие именно дроны прилетали в Южную Корею 26 декабря. Независимые эксперты и журналисты указывают, что использованные на этот раз КНДР беспилотники отнюдь не были каким-то чудом техники, а очень сильно напоминали те, что Северная Корея применяет в последние годы. Это достаточно простые летательные аппараты с размахом крыльев около двух метров. В период с 2014 по 2017 год Пхеньян уже неоднократно запускал подобные аппараты в сторону Южной Кореи. Нарушителей удалось обнаружить не благодаря успехам систем ПВО Юга, а потому, что северокорейские беспилотники часто падали, исчерпав запас топлива, и потом их находили случайные туристы. Один из таких дронов в 2017 году сумел слетать далеко на юг, добравшись до места размещения американской батареи ПРО THAAD, и даже сделал там несколько сотен фотографий. Беспилотник был обнаружен случайно. Он упал как раз, так как кончился запас топлива. Потом его показали журналистам и разобрали до винтиков. Аппарат оказался очень простым, если не сказать примитивным. Однако его вполне хватило, чтобы выполнить свою задачу и остаться незамеченным.

Фото: EON HEON-KYUN/EPA/TASS В Сеуле сообщили о пересечении границы Южной Кореи беспилотниками из КНДР

Когда первая шумиха улеглась и эксперты смогли проанализировать всю ситуацию в комплексе, было выдвинуто следующее предположение: Северная Корея решила проверить систему воздушной обороны Южной Кореи с использованием беспилотников, где на один из дронов была возложена главная задача — добраться до Сеула, произведя съемку и, возможно, имитируя атаку на южнокорейскую столицу, тогда как четыре остальных беспилотника специально были направлены в иной регион, чтобы максимально отвлечь внимание южнокорейских военных. Если задача была действительно такой, то приходится признать, что КНДР выполнила ее успешно: «дрон-разведчик» слетал до Сеула и вернулся обратно, а «дроны прикрытия» отвлекли на себя основное внимание ВВС РК и не пострадали.

Гордо реял над столицей

Для обычных корейцев настали тревожные дни. Многие жители Сеула видели и северокорейские беспилотники, и тщетно выискивающие их южнокорейские истребители и вертолеты. Немало пересудов вызвало временное закрытие двух главных аэропортов страны из-за налета дронов.

В целом же южане обеспокоены произошедшим в принципе.

Получается, что КНДР может спокойно направить хоть дрон-разведчик, хоть дрон-камикадзе, который способен среди бела дня сбросить на нас бомбу прямо в столице нашей страны, а наши военные не могут гарантировать нашу защиту. Конечно, это меня не радует и сильно беспокоит. Надо что-то менять, — так прокомментировал ситуацию для NEWS.ru Чхве Мун Сон,один из жителей Сеула, выражая доминирующие в обществе настроения.

Южнокорейские военные, на которых обрушился шквал критики, оправдываются как могут. Они отмечают, что не смогли в полной мере свободно применять оружие, опасаясь, что невольно могут нанести ущерб кому-то на земле, где хватает гражданских объектов. Одновременно признается, что воздушная оборона РК продемонстрировала наличие серьезных уязвимостей.

Не обошлось без жертв

События в небе над Южной Кореей развиваются по сценарию лихо закрученного боевика. И только на следующий день после налета дронов, когда основная шумиха, а подчас и паника улеглись, удалось восстановить все подробности. А интересного оказалось немало...

Согласно сообщению Минобороны Республики Корея, все началось 26 декабря в 10:25 утра, когда впервые радары ПВО зафиксировали пролет со стороны Северной Кореи нескольких небольших летающих объектов, которые вскоре были идентифицированы как беспилотники. Всего обнаружили пять аппаратов, причем с самого начала они разделились на две группы, состоящие из одного и четырех дронов. «Дрон-одиночка» оказался над территорией Южной Кореи самым первым, перелетев межкорейскую границу в районе между городами Кимпхо и Пхачжу. Он направился вдоль течения реки Ханган в сторону Сеула, который находится примерно в 40 км от границы. Некоторое время спустя немного западнее была выявлена группа из четырех дронов, кружащая над островом Канхвадо, находящемся в Желтом море недалеко от южнокорейского международного аэропорта Инчхон.

В южнокорейских войсках была объявлена тревога, и началась погоня за непрошенными гостями. Она, прочем, особых результатов не принесла, хотя южан сложно обвинить в лени. На перехват беспилотников были подняты в общей сложности около 20 боевых летательных аппаратов ВВС РК, включая истребители F-15, KF-16, ударные вертолеты и легкие штурмовики KA-1.

Фото: Colby Hardin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основные события развернулась над островом Канхвадо, где дело дошло до стрельбы. В поле зрения одного из южнокорейских вертолетов попал дрон-нарушитель. Пилот вертолета открыл стрельбу из 20-мм скорострельной пушки, выпустив около 100 снарядов, но промахнулся.

Из-за нештатной ситуации по требованию военных днем примерно в течение часа пришлось приостановить работу и запретить взлет и посадку в двух главных гражданских аэропортах страны — Инчхонском, который является основной воздушной гаванью Южной Кореи, и аэропорту Кимпхо Сеула.

Несмотря на все усилия, особых результатов достигнуто не было. Очевидцы сообщали, что они периодически видели в небе дроны, но те все время как-то ускользали от гонявшихся за ними южнокорейских летчиков. Кроме того, самый первый дрон под прикрытием шумихи сумел добраться до северных районов Сеула, где находится и президентский дворец, развернулся над ними и полетел обратно. В конце концов в Министерстве обороны РК констатировали, что северокорейские беспилотники находились в воздушном пространстве Южной Кореи около пяти часов, самый первый из них после «посещения» Сеула смог спокойно пересечь межкорейскую границу в обратном направлении и вернулся в КНДР. Остальные четыре дрона в итоге «пропали с экранов радаров ПВО» — они либо тоже вернулись на базы в Северной Корее, либо израсходовали топливо и где-то упали, но точно известно, что подбить не удалось ни один из них.

Более того, потери понесли сами южнокорейские летчики. Один из легких штурмовиков ВВС РК КА-1 потерпел крушение вскоре после взлета с базы в районе города Вончжу. К счастью, оба пилота успели катапультироваться и обошлось без человеческих жертв.

Фото: YONHAP/AP/TASS КА-1 потерпевший крушение

Южнокорейские военные сделали заявление через громкоговорители на границе двух стран, обращаясь к находившимся в КНДР операторам дронов. Они потребовали прекратить нарушения воздушного пространства РК. Южане также произвели серию выстрелов в сторону моря, чтобы привлечь внимание и показать серьезность своих намерений.

Кроме того, ВВС РК приняли решение в рамках политики отвечать «ударом на удар» совершить ответное вторжение. Несколько пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов Южной Кореи пересекли границу и некоторое время находились в воздушном пространстве КНДР. При этом северяне никак на это не отреагировали. В военном ведомстве Юга не стали уточнять, как далеко залетели южнокорейские самолеты, отметив лишь, что была произведена съемка военных объектов КНДР, и в оправдание своих ошибок добавили, что «и у Северной Кореи были выявлены бреши в системе воздушной обороны».

Хватило и критических замечаний по поводу упавшего легкого штурмовика ВВС РК. Было отмечено, что только за этот год произошло уже пять крушений южнокорейских военных самолетов. Кроме того, в ходе запусков ракет имели место случаи подрыва систем в районе стартовых площадок, а также ситуации, когда ракеты улетали в непредсказуемом направлении и связь с ними терялась. Теперь один из главных вопросов, на которые приходятся отвечать Министерству обороны РК: «На что тратятся десятки миллиардов долларов, выделяемые на военные нужды?!»

Куда идут деньги?

Южная Корея недавно утвердила военный бюджет на 2023 год в размере более 57 трлн. вон (около $45 млрд), что на 4,4 % больше, чем в нынешнем году. Южная Корея считается шестой по военной мощи армией мира, входит в первую десятку государств по оборонным расходам. Сам Сеул в последнее время активно продвигает свое оружие на зарубежные рынки, демонстрируя образцовые результаты по поражению целей на учебных стрельбах и испытаниях. В реальности же, как оказывается, огромные средства не гарантируют защиты перед северокорейскими дронами.

Получается, что, несмотря на все потраченные сотни миллиардов долларов, за пять лет в системе воздушной обороны Юга изменилось не так уж и много — по крайней мере с точки зрения критиков, — ведь северокорейские беспилотники продолжают спокойно летать над территорией Юга. Некоторые пытаются указать, что прогресс все-таки есть: если пять лет назад дроны не замечали вообще, то теперь их выявили быстро, хотя и не смогли сбить. Кроме того, у КНДР, судя по реакции, с воздушной обороной «тоже все плохо». Впрочем, обычных южан мало утешает то, что «у кого-то тоже плохо».

Фото: Dong-Min Jang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Политологи же признают, что вся эта ситуация просто так не закончится — неизбежно «полетят» чьи-то головы, будут отставки, а систему ПВО придется в конце концов натренировать на небольшие беспилотники. Судя по действиям КНДР, именно на них Пхеньян намерен делать ставку, понимая, что в противостоянии обычных истребителей-штурмовиков-бомбардировщиков он неизбежно уступает возможностям Сеула.

Между тем Пхеньян пока молчит. 27 декабря там прошло торжественное заседание по случаю 50-летия принятия конституции и открылся съезд Детского союза Кореи.

Сеул