Дочь Страны чучхе: что известно о «драгоценном ребенке» Ким Чен Ына Зачем лидер КНДР предъявил миру малышку Ким Чжэ Э. Тайны всех отпрысков Кима — в материале NEWS.ru

Фото: KCNA via KNS/AP/TASS

Под занавес года лидер КНДР Ким Чен Ын подкинул всем задачку. Недавно он внезапно показал миру свою 10-летнюю дочь — вероятно, Ким Чжэ Э. Он появился с ней сразу на двух мероприятиях, которые никак не назовешь детскими. Они были связаны с пуском новой и самой мощной ракеты «Хвасон-17». Очевидно, что ребенок был продемонстрирован не случайно. Эксперты выдвигают самые разные версии. Возможно, глава Северной Кореи решил познакомить народ со своей будущей преемницей. А быть может, таким экстравагантным способом он хотел указать на надежность своей межконтинентальной баллистической ракеты, способной поражать всю территорию США. Взгляд из Сеула на тайные знаки «при дворе» Кима — в материале NEWS.ru.

«Дочка, посмотри, как ракеты летают»

Первый раз Ким Чен Ы показал малышку 18 ноября — во время запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Он превратил церемонию в «семейное мероприятие», где был вместе с женой Ли Соль Чжу и девочкой на вид лет десяти. На фото и видеокадрах, распространенных северокорейскими СМИ, глава КНДР держал девочку за руку, постоянно с ней общался. Ни у кого не осталось сомнений, что это его дочь. Это подтвердили и публикации в газетах КНДР от 19 ноября. Там сообщалось, что «на финальном испытании ракеты „Хвасон-17“ вождь был месте со своей любимой дочерью и с женой Ли Соль Чжу».

А 27 ноября он снова явился в ракетную часть, производившую запуск, и опять с дочерью, но уже без жены. При этом дочка выполняла роль маленькой первой леди — постоянно ходила с папой под ручку, позировала на коллективных фотографиях. Ким Чжэ Э даже приняла участие в церемонии награждения военных, генералы жали ей руку и кланялись.

Фото: KCNA via KNS/AP/TASS Ким Чен Ын вместе с дочерью на церемонии запуска новой и самой мощной ракеты КНДР

Эти выходы в свет стали первым появлением на публике кого-либо из детей Кима. Но что о них вообще известно? По информации южнокорейской разведки, которая проводит закрытые брифинги с депутатами парламента, у Кима, скорее всего, три ребенка. Именно так — скорее всего, потому что абсолютно точно сложно что-то утверждать.

Первый ребенок у Ким Чен Ына и Ли Соль Чжу родился, скорее всего, в 2010 году. Насколько известно, это был мальчик. О нем нет почти никакой информации. Никто даже не знает, как сейчас выглядит 12-летний первенец вождя. В Пхеньяне его практически никогда не видели. Это породило предположения о том, что отец отправил его на учебу за границу. Некоторые южнокорейские эксперты полагают, что мальчик уехал учиться в Швейцарию, где ранее несколько лет прожил и сам Ким Чен Ын.

Правда, сейчас за северными корейцами и тем более за детьми из высшей элиты КНДР в странах Запада следят очень пристально. Остаться там инкогнито почти невозможно — не то что в годы молодости Ким Чен Ына. Поэтому не исключено, что парень учится в Китае или даже в России. Но возможно и другое: он спокойно живет в КНДР, просто мало кому показывается на глаза.

Известнее всех второй ребенок Кима — дочка, которая родилась в 2013 году. По крайней мере ее видел американский баскетболист, экс-звезда NBA Деннис Родман, который пару раз ездил в КНДР по личному приглашению Ким Чен Ына. Бывший спортсмен рассказал, что ему показали тогда совсем маленького ребенка, а супруга вождя — Ли Соль Чжу — сообщила, что девочку зовут Ким Чжэ Э.

Фото: Pyeongyang Press Corps/Pyeongyang Press Corps/Pool via/Globall look Press Первая леди Ли Соль Чжу активно участвует в политической жизни супруга

Южнокорейская разведка уверена, что девочка постоянно находилась в Пхеньяне. Фотографий ее не было, но, как говорили агенты разведки Юга, малютка достаточно крупная для своего возраста, немного полновата и при этом очень внешне похожа на отца. Похоже, именно ее Ким взял на пуск ракеты.

Больше всего споров ведется вокруг третьего ребенка. Некоторые сомневаются, есть ли он вообще. Но, судя по всему, все же есть. Он родился в 2017 году, но не известно ни его имя, ни возраст, ни даже пол. Вот и все, что известно про детей северокорейского лидера. Это достаточно типичная ситуация для КНДР. В этой стране о личной жизни вождя говорить не принято, а о его семье узнают лишь тогда, когда он сам решает что-то открыть миру.

И все же экспертам грех жаловаться на Ким Чен Ына. По меркам своих предшественников он большой демократ и куда более открыт, чем его отец и дед. Его жена Ли Соль Чжу играет роль полноценной первой леди Страны чучхе, Ким постоянно берет ее на мероприятия. О супругах Ким Чен Ира и Ким Ир Сена было известно куда меньше, к тому же их вообще не показывали.

Тайные знаки Кима

Южнокорейские разведчики на закрытых встречах с депутатами сошлись в том, что Ким Чен Ын показал общественности именно второго ребенка — Ким Чжу Э, которую видел Родман. Она подходит по возрасту и соответствует словесному портрету, который якобы имеется у разведчиков Юга.

Куда меньше ясности с тем, зачем вообще Ким Чен Ын взял с собой девочку. В конце концов, запуск крупной ракеты, с которой ранее возникали неполадки, не самое подходящее мероприятие для семейных прогулок — и даже опасное. В конце концов, можно было обойтись без публикации совместных снимков. Но девочку показали крупно, четко и с разных ракурсов.

По одной из версий, Ким взял жену и дочку, чтобы продемонстрировать всему народу (и заокеанским недругам) надежность новой и самой мощной ракеты КНДР. Согласно южнокорейским данным, до этого при запуске «Хвасон-17» происходили разные сбои и ошибки. Вообще это обычное дело при создании нового вида ракет. Не исключено, что пошли какие-то слухи о проблемах. И вот Ким показал, что уверен в новой ракете настолько, что не боится приводить на запуск своих самых близких людей.

Фото: KCNA via KNS/AP/TASS Специалисты, запустившие ракету «Хвасон-17», приветствуют вождя

Вождь словно подтвердил слова о том, что власти обеспечили безопасность государства и создали самое мощное оружие, которое становится главным «гарантом защиты от посягательств коварных врагов» и будет передано детям. Ким Чжу Э как раз и символизирует новое поколение, которое получит в наследство от поколения отцов ядерное оружие.

Северная Корея — это династическое государство. <...> Демонстрация дочери в такой обстановке символизирует, что КНДР будет оставаться ядерным государством из поколения в поколение. <...> Проще говоря, миру надо избавиться от любых иллюзий по поводу возможности отказа Пхеньяна от ядерного оружия, — сказал депутат парламента Южной Кори Тхэ Ён Хо, который до 2016 года работал на высоких постах в МИД КНДР, а потом перебежал к южанам.

Наследница вождя?

Одна из самых обсуждаемых версий — вождь назначил Ким Чжу Э своей преемницей. Мол, теперь он начал ее знакомить с народом, потихоньку приучая управлять страной. На фоне слухов о возможных проблемах Ким Чен Ына со здоровьем вождю не помешало бы заранее определиться с наследником.

В северокорейских СМИ дочь Ким Чен Ына называют очень необычно — «любимейший и драгоценный ребенок». Это однозначно показывает, что она будет наследницей. Если у короля есть несколько детей и только одного он называет самым любимым, то очевидно, что этот отпрыск займет трон, — считает директор Центра северокорейских исследований Института короля Сечжона Чон Сон Чжан.

Эксперт напомнил, что Ким Чен Ир окончательно определился в пользу Ким Чен Ына как своего наследника, когда последнему было всего лишь восемь лет. Так что возраст дочери для такой «почетной должности» не является необычным.

Но у этой версии много и противников. Они отмечают, что для такой патриархальной страны назначать женщину будущим лидером, тем более в столь юном возрасте, — это нарушение всех традиций и правил. К тому же в КНДР преемников обычно не показывали всему миру, пока те не достигали относительно взрослого возраста, успев поработать на ответственных постах.

Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press Некоторые эксперты полагают, что Ким Чен Ыну пора подыскивать преемника

Это не та схема, по которой в Северной Корее обычно показывали народу будущего наследника, — возражает старший научный сотрудник сеульского Института Асан Ко Мён Хён.

Вождь чучхе с человеческим лицом

Но все может быть куда проще. Возможно, миловидную дочку Кима показали для того, чтобы подчеркнуть «человечную» сторону северокорейского лидера. Тот неоднократно делал разные пиар-шаги, чтобы продемонстрировать близость к народу, теплоту, доброту. Появление за руку с Ким Чжу Э — продолжение этой традиции.

Это чем-то напоминает культ личности королевских знаменитостей. Когда Ким жил в Европе, то видел, как это принято там. Показывали же в Великобритании маленьких внуков и правнуков королевы — все умилялись. Возможно, тут то же самое, — предположил профессор сеульского Университета Кунмин Андрей Ланьков.

Как и всегда бывает в таких случаях, правы могут быть все — и сразу никто. При дворе Кима всегда остается место тайнам.

Напомним, что еще в начале сентября появились спекуляции о том, что, возможно, мы уже видели дочь Ким Чен Ына. Тогда на концерте в числе выступавших перед вождем и его женой детей выделялась одна девочка. Камеры часто выхватывали ребенка, а потом было видно, что к девочке подошла жена Ким Чен Ына, прикоснулась к ее плечу и стала разговаривать. При этом девочка довольно спокойно общалась с первой леди, не проявляя особого замешательства. Заговорили, что наверняка это дочь Ким Чен Ына и Ли Соль Чжу. Но потом она нигде не появлялась.

Фото: KCNA via KNS/AP/TASS Ким Чен Ын вывел в свет дочку весьма необычным образом

О ней перестали вспоминать, как вдруг некоторые эксперты подметили интересную деталь. Из демонстрируемых сейчас роликов с того самого концерта «первую дочь» Ким Чен Ына вдруг удалили — либо вырезали куски, где хорошо видно ее лицо, либо стали показывать только со спины. Исчезли и кадры, на которых с ней общается Ли Соль Чжу. Возможно, Ким Чен Ыну не понравились пересуды про мнимую дочь, а когда была показана «настоящая», то упоминания о первой убрали. Не исключено, что девочка с концерта — ребенок кого-то из родственников или близких друзей вождя, чем и объясняется ее спокойной общение с Ли Соль Чжу.

Впрочем, строить теории — дело неблагодарное. Недавно известные западные эксперты «обнаружили» на фотографиях с официального мероприятия посольства РФ в КНДР «тайную сестру Ким Чен Ына». Они с уверенностью принялись утверждать, что присутствие «родственницы» — доказательство сближения Москвы и Пхеньяна. Эта версия получила поддержку у многих других специалистов, которые ссылались на показания своих источников. Но вскоре выяснилось, что женщина — рядовой сотрудник северокорейского МИД, причем не очень высокого ранга. А к вождю КНДР незнакомка не имеет никакого отношения.