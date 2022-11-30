Цзян Цзэминь: интеллигент, генсек и талисман Скончался бывший председатель КНР, при котором Китай начал свой разбег в будущее

Фото: Christian Plambeck/imago stock&people/Global Look Press

«Наш глубокоуважаемый товарищ Цзян Цзэминь страдал от лейкемии, осложненной полиорганной недостаточностью, спасти его было невозможно», — сообщила 30 ноября Компартия Китая. Председатель КНР в 1993–2003 годах Цзян скончался в возрасте 96 лет. Считается, что именно он заложил основу для спокойного и поступательного развития Китая после бурных лет правления Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина, что позволило КНР стать тем, чем она является сейча, — экономикой номер два в мире и соперником США. О том, кем был Цзян и почему поклонники называли его «жабой» — в материале NEWS.ru.

На смерть Цзяна в Китае отреагировали на государственном уровне. Интернет-порталы ведущих государственных СМИ стали черно-белыми в знак траура, был сформирован комитет по организации похорон во главе с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, а государственные люди высказывают соболезнования с традиционными выражениями, что «ушла эпоха».

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Борис Ельцин и Цзян Цзэминь, 1996 год

Цзян Цзэминь родился 17 августа 1926 года в древнем городе Янчжоу недалеко от Нанкина в семье интеллигентов. Дед был специалистом по традиционной китайской медицине, отец во время японской оккупации издавал патриотические журналы, вступил в Компартию Китая и погиб в возрасте 28 лет. Цзян тоже вступил в Компартию еще до прихода Мао к власти, в 1947 году, когда учился в Шанхайском университете транспорта и связи. И потом, уже коммунистом, 30 лет проработал на предприятиях Министерства машиностроения КНР, в том числе — прошел в 1955 году практику на Московском заводе им. Сталина (впоследствии ЗИЛ).

Во время культурной революции он был подвержен «трудовому перевоспитанию» как интеллигент и сотрудник научно-исследовательского института. Казалось бы, что хорошего, но вынесенная Цзяном из перевоспитания нелюбовь к левакам-хунвейбинам привела его к тому, что он был включен в рабочую группу, которая расследовала в Шанхае преступления знаменитой «банды четырех» во главе с Цин Цзянь, последней женой Мао. По всей видимости, это сыграло роль, когда в 1985 году, при Дэн Сяопине, Цзян был назначен мэром Шанхая — второго по значимости города КНР. Встречаются упоминания, что там он обзавелся группой сторонников, которые потом стали так называемой шанхайской группой при Цзяне на посту генсека КПК.

Генсеком Цзян стал в 1989 году по предложению тогдашнего лидера Китая Дэн Сяопина. Это произошло после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине — событии, о котором до сих пор в КНР не принято упоминать. И хотя сначала многие не относились к Цзяну всерьез, за несколько лет он сумел утвердиться, чтобы в 1993 году стать председателем КНР.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Цзян Цзэминь и Владимир Путин, 2002 год

Так после профессиональных революционеров Мао и Дэна к власти пришел интеллигент-коммунист — Цзян знал английский, немецкий, румынский, русский, французский и японский языки и очень любил творчество Льва Толстого. Во время визита в Россию в 1997 году он посетил Ясную Поляну, причем попросил избавить его от гида, поскольку сам прекрасно знал и биографию, и произведения Толстого.

На посту генсека Цзян сумел вывести экономику Китая, начавшую оправляться после экспериментов Мао, на седьмое место в мире. Цзян ни с кем старался не конфликтовать, охотно ездил по миру, встречался с лидерами, а это были времена, когда все со всеми дружили и будущее казалось безоблачным. Может быть, поэтому Цзяну удалось сделать КНР членом ВТО, впервые принять в стране саммит АСЕАН, добиться проведения в Пекине Олимпиады-2008. Кстати, он же стоял у истоков создания ШОС в 2001 году со штаб-квартирой в китайской столице. А экономика Китая при нем продолжала развиваться. В 1993 году, когда Цзян пришел к власти, общий объем экспорта из КНР составлял $91,7 млрд, а на момент его ухода в 2003 году — $438,2 млрд. При нем началось строительство железной дороги Цинхай — Тибет и сооружение плотины «Три ущелья» на Янцзы. Сейчас это самая мощная в мире электростанция по установленной мощности, 22 500 МВт. При нем же, кстати, вошел в повестку вопрос об объединении КНР и Тайваня, который сейчас грозит перейти в военную стадию.

В процессе постепенной передачи власти в 2002–2005 годах Цзян постепенно отдал все руководящие посты своему преемнику Ху Цзинтао. Затем было расследование коррупции среди так называемой шанхайской клики — группы приверженцев Цзяна, занимавших при нем высокие посты. Есть версия, что самого экс-председателя КНР спасло от унизительных вопросов прокуратуры лишь то, что Пекин опасался бросить тень на всю Компартию.

После отставки Цзян сохранял какое-то влияние, хотя оно постепенно уменьшалось. С 2011 года стали появляться периодические слухи о его кончине. Но время от времени он появлялся на трибунах, где сидел рядом с нынешним председателем Китая Си Цзиньпином.

И да, Цзяна уважительно и с любовью называли «жабой». В Китае жаба — символ богатства. Знаменитая трехлапая жаба-талисман, например, приманивает деньги в дом. А учитывая заслуги Цзяна и развитие при нем экономики КНР, можно сказать, что он оказался своего рода «трехлапой жабой» для всего Китая.