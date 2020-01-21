Число случаев заражения новым коронавирусом в Китае уже достигло почти 300 человек. Мировые СМИ пестрят заголовками об эпидемии, а Минздрав России заявляет о биологической угрозе населению страны. Ситуация напоминает вспышку лихорадки Эбола в 2015 году.

Первые случаи были зафиксированы в декабре 2019-го в городе Ухань с населением порядка 11 млн человек. Изначально сообщалось о неизвестном виде пневмонии, затем учёным удалось установить источник заболевания. Им оказался малоизученный вид коронавируса 2019-nCoV, который ранее передавался лишь животным. Всего в семействе этих вирусов насчитывается 38 видов, лишь шесть из них (теперь семь) передаются человеку.

Как отмечают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), первыми признаками заболевания являются повышенная температура, кашель и затруднённое дыхание. У пожилых и людей с ослабленным иммунитетом может развиться пневмония. Источником заражения изначально считались продукты животного происхождения, которые заболевшие приобрели на местном рынке. В связи с этим ВОЗ рекомендовало не есть недожаренные или недоваренные мясо и яйца, не прикасаться к животным и избегать контакта с людьми с признаками простуды. 22 января ВОЗ соберётся на экстренное заседание чрезвычайного комитета: специалисты обсудят текущую ситуацию с распространением вируса и обменяются информацией.

По состоянию на 20 января, согласно данным государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, на территории Китая насчитывается 291 пострадавший и шесть погибших.

Число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в четырёх провинциях Китая достигло 291, в том числе 270 — в провинции Хубэй, пять — в Пекине, 14 — в провинции Гуандун, два случая — в Шанхае, — сообщает комитет.

Тем не менее в ряде СМИ высказывается предположение, что власти страны замалчивают реальные показатели. Британские эксперты полагают, что число инфицированных может достигать 1700 человек. Изначально вирус распространялся только на территории КНР, однако уже известны случаи заражения в других странах, включая Южную Корею, Японию и Таиланд. Все инфицированные посещали Ухань.

Ke Hao/Xinhua/Global Look Press

Газета компартии КНР «Жэньминь жибао» сообщила о том, что в Ухане усилен контроль за въездом и выездом людей с целью предотвратить распространение коронавируса. В аэропорту, на железнодорожных вокзалах и автовокзалах установлены приборы измерения температуры, а личные автомобили будут подвергнуты проверке на провоз сырого мяса и птицы. В аэропортах других стран, включая воздушные гавани Бангкока и Сиднея, прилетающие из Китая пассажиры будут проходить проверку на вирус. Также специальные температурные сканеры установлены в аэропортах Сингапура, Токио, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

С учётом того, что 25 января в КНР будет проходить празднование Китайского Нового года, жителей страны просят воздержаться от посещения родственников в Ухане. Авиа и ж/д билеты предлагают сдать в обмен на полный возврат их стоимости. Людям с повышенной температурой запрещено покидать город.

В России, в свою очередь, усилили контроль в аэропорту Владивостока за прибывающими из Китая пассажирами. Также идёт опрос больниц Приморья для выявления пациентов с признаками вируса. Как пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, завоз инфекции в Россию возможен, однако маловероятен. Российские медики уже разработали свой экспресс-тест для определения инфицированных, он поступит в лаборатории страны уже в конце недели.

Как заявил замглавы Минздрава России Сергей Краевой, новый вирус — потенциальная биологическая угроза населению страны. В Роспотребнадзоре россиян просят воздерживаться от посещения Ухани, а в случае поездок в другие города Китая соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе использовать респираторные маски и не забывать о дезинфекции рук как перед едой, так и просто после пребывания в местах массового скопления людей. Также россиян простят не посещать продуктовые рынки, не есть термически не обработанную пищу животного происхождения и пить исключительно бутилированную воду. При первых признаках простуды — обращаться в больницу.