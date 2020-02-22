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Препарат для лечения гриппа «Фавипиравир» в Японии будут использовать для борьбы с коронавирусом. Данную информацию в субботу, 22 февраля, огласил глава Министерства здравоохранения, труда и благоустройства азиатской страны Кацунобу Като.

По словам главы ведомства, указанному препарату в настоящее время отдаётся предпочтение при выборе лекарства для борьбы с коронавирусом. Однако этот вариант всё ещё является предварительным. Минздрав Японии окончательно пока что...