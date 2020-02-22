Фото: Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В субботу, 22 февраля, стало известно, что количество человек на территории Южной Кореи, заражённых коронавирусом нового типа, выросло до 433.

Медицинские специалисты сообщили о выявлении 87 новых случаев заражения в стране, передаёт РИА Новости.

За минувшие сутки в стране заболели 397 человек, умерли — 109 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи подтвердили наличие нового вируса Covid-19 ещё у 142 пациентов за сутки.

Большинство новых случаев инфицирования снова выявлены в городе Тэгу и его пригородах, там заболел 131 человек. Впервые вирус обнаружился в Тэгу 18 февраля, за несколько дней два человека скончались от осложнений течения заболевания. Минздрав страны надеется, что инфекцию удастся удержать в пределах этого города.

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