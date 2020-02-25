https://static.news.ru/photo/2cdafe0c-576e-11ea-ae29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua/Global Look Press

Общее число инфицированных коронавирусом в материковом Китае составляет более 77658 человек. Медики вылечили и отпустили из больниц 27232 человека.

По состоянию на 25 февраля число китайцев, умерших от недуга, возросло до 2663 человек. Государственный комитет по делам здравоохранения КНР отмечает, что за последние сутки скончался 71 человек, 68 из них — в провинции Хубэй, где и случилась вспышка нового коронавируса, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о борьбе с коронавирусом в стране. По его словам, врачам удалось вылечить всех заражённых. Последний пациент, доставленный в больницу в городе Лион, смог покинуть медицинское учреждение.