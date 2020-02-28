https://static.news.ru/photo/2bf7dccc-5a97-11ea-b873-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhou Hua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР привёл новые данные о жертвах коронавируса в стране. По данным ведомства, 28 февраля в стране зарегистрировано 47 смертей от недуга.

Таким образом, третий день подряд в материковом Китае умирает меньше 50 человек. С момента вспышки коронавируса пневмония убила 2835 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В стране отмечено 79 251 подтверждённый случай заражения, 39 002 человека выздоровели. Официальный показатель смертности от коронавируса поднялся до 3,57%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 27 февраля в Китае случилось 47 летальных исходов от недуга, а 26 февраля жертвами коронавируса стали 29 человек. Провинция Хубэй остаётся лидером среди регионов по количеству умерших. Их там уже насчитывается более 2,7 тыс.