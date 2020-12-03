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Азия

Человек до 20 лет впервые умер от коронавируса в Японии

09:04, 04 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Японские врачи впервые за время пандемии COVID-19 зафиксировали летальный исход от смертоносной инфекции у соотечественника моложе 20 лет.

Об этом сообщает агентство Kyodo. К 4 декабря от коронавируса в Японии умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 2274 человека из 156 тысяч заразившихся. Сейчас в больницах страны 497 человек проходят интенсивную терапию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирус нового типа способен вызывать серьёзные повреждения сердечной мышцы у младенцев. Об этом говорится в отчёте экспертов Американского колледжа кардиологии.

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