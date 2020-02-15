Фото: Huang Wei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса. За 15 февраля в стране умерло 142 человека.

Теперь общее количество жертв недуга составляет 1665, а заражёнными оказались более 68 тыс. Вылечились 9419 человек, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай пригрозил гражданам казнями за нарушение карантина. Суд в Китае напомнил, что носителей коронавируса, которые нарушат карантин или откажутся от терапии, может ждать смертная казнь. По китайским законам казнить могут отказника, чьи действия привели к заражению других людей.

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