Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая рассказал о новых жертвах коронавируса. За 15 февраля в стране умерло 142 человека.
Теперь общее количество жертв недуга составляет 1665, а заражёнными оказались более 68 тыс. Вылечились 9419 человек,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Китай пригрозил гражданам казнями за нарушение карантина. Суд в Китае напомнил, что носителей коронавируса, которые нарушат карантин или откажутся от терапии, может ждать смертная казнь. По китайским законам казнить могут отказника, чьи действия привели к заражению других людей.
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