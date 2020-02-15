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Управление городского и сельского строительства китайского города Ухань опровергло появившиеся в Сети данные о том, что возведённая за 10 дней для борьбы с коронавирусом больница «Хошэньшань» сдута ветром. Накануне в регионе прошёл дождь со снегом.

Протечка, о которой рассказали в Интернете, произошла в «Лэйшэньшане» — это модульное отделение, которое ещё не передали госпиталю в пользование, пишет РИА Новости. По данным Минобороны страны, лечебные учреждения, построенные...