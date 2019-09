Землетрясение унесло жизни по меньшей мере 20 человек, ещё 100 были ранены. Более 2000 человек были эвакуированы, сообщает The Cheer .

At least 20 people died in Indonesia after a magnitude 6.5 earthquake hit the Maluku islands, say authorities. The quake triggered landslides and caused buildings to collapse, with dozens of aftershocks. Several people were hit by falling debris. pic.twitter.com/ZUfRRxO5MY