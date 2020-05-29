Выигравшая картину Пикассо в лотерее итальянка решила выставить её в музее

https://static.news.ru/photo/0caa2ef2-a1b3-11ea-9651-fa163e074e61_660.jpg Музей Пикассо Фото: Jesus Merida/Global Look Press

Итальянка Клаудия Боргоньо обратилась к музеям Европы и мира с предложением выставить в них картину известного художника Пабло Пикассо. Полотно жительница Вентимильи выиграла в лотерее, устроенной некоммерческой организацией «Помогать другим». Счастливый билет был рождественским подарком от её сына Лоренцо.

По признанию Боргоньо, сохранить картину в домашних условиях будет трудно. В то же время продавать её в ближайшее время Клаудия не планирует. Она решила, что оцениваемая в €1 млн работа испанского художника «Натюрморт» может стать частью композиции какого-нибудь музея.

Я не думаю, что повешу её на стену. Я бы с удовольствием выставила её в музее, чтобы другие люди могли посмотреть на эту картину и почувствовать её эмоции, — рассказала Боргоньо France-Presse.

Всего в рамках благотворительной акции было продано более 51 тысячи билетов, номинал каждого из которых составил €100. Экс-владельцу картины, коллекционеру Дэвиду Нахмаду будут перечислены €900 тысяч, а €4,2 млн уйдут на благотворительность.

До итальянки в лотерее выигрывал 24-летний гражданин США. В 2013 году ему досталась другая картина Пикассо, писал NEWS.ru.