Российские музеи откроются в середине июля

В России музеи снова откроются для посещения с середины июля. Учреждения уже возобновили работу и проводят подготовительные мероприятия.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко
Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля... Речь идёт пока только об индивидуальных посещениях, — сказал он.
Он отметил, что в каждом регионе будут назначены свои даты возобновления работы учреждений культуры.
Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что с середины июля также откроются российские кинотеатры. По его словам, в залах будут соблюдаться меры безопасности, среди которых плотность рассадки, дистанцирование и использование индивидуальных средств защиты, писал NEWS.ru.
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