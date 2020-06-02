Искусство

Российские музеи откроются в середине июля

13:29, 02 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России музеи снова откроются для посещения с середины июля. Учреждения уже возобновили работу и проводят подготовительные мероприятия.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сфера культуры будет поэтапно возвращаться к жизни. Это произойдёт при соблюдении строжайших мер противовирусной безопасности, передаёт РИА Новости.

Музеи уже начали работать, двери для посетителей откроются уже с середины июля... Речь идёт пока только об индивидуальных посещениях, — сказал он.

Он отметил, что в каждом регионе будут назначены свои даты возобновления работы учреждений культуры.

Ранее Дмитрий Чернышенко заявил, что с середины июля также откроются российские кинотеатры. По его словам, в залах будут соблюдаться меры безопасности, среди которых плотность рассадки, дистанцирование и использование индивидуальных средств защиты, писал NEWS.ru.

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