Российские музеи откроются в середине июля

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Государственная Третьяковская галерея после открытия не будет повышать цены на билеты для покрытия финансовых потерь, с которыми пришлось столкнуться в связи с пандемией коронавируса.

Генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова заявила, что даже нынешняя стоимость посещения для многих может стать преградой для посещения экспозиций, передаёт ТАСС. Сейчас полный билет без льгот стоит 500–600 рублей. Мы...