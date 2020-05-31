Пушкинский музей празднует своё 108-летие

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина в Москве 31 мая отмечает своё 108-летие.
В этот день ГМИИ предлагает интернет-пользователям принять участие в виртуальных экскурсиях,
Музей был основан в 1912 году. Идею его создания выдвинул профессор кафедры теории и истории искусства Московского Императорского университета Иван Владимирович Цветаев. Главное здание ГМИИ им. Пушкина, включающее в себя 27 строений, является памятником архитектуры конца XIX — начала XX века.
Ранее NEWS.ru писал о том, что парижский Лувр готовится снова открыть двери для посетителей с 6 июля. Выставочная площадка временно не работает из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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