Пушкинский музей празднует своё 108-летие

https://static.news.ru/photo/e5f01884-a357-11ea-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина в Москве 31 мая отмечает своё 108-летие.

В этот день ГМИИ предлагает интернет-пользователям принять участие в виртуальных экскурсиях, передаёт Teleprogramma. Во время них можно увидеть картины художников XIX–XX веков, послушать лекции об искусстве Альбрехта Дюрера, Анри Матисса и других художников.

Музей был основан в 1912 году. Идею его создания выдвинул профессор кафедры теории и истории искусства Московского Императорского университета Иван Владимирович Цветаев. Главное здание ГМИИ им. Пушкина, включающее в себя 27 строений, является памятником архитектуры конца XIX — начала XX века.

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