Пушкинский музей отложил выставки, запланированные на июль

Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Российский музыкант Сергей Шнуров и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова расскажут о шедеврах русской живописи в рамках онлайн-экскурсии. Программа получила название «Третьяковка со Шнуром».

Проект будет доступен 12 апреля на стриминговом сервисе Okko бесплатно для подписчиков. Зрители смогут узнать много нового о работах мастеров, среди которых Александр Иванов, Орест Кипренский, Иван Айвазовский, Иван Крамской...