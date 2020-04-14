Искусство

Пушкинский музей отложил выставки, запланированные на июль

15:26, 14 апреля 2020
Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина отложил запланированные на июль выставки. Это связанно с запретами за массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Перенос коснулся экспозиции «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе» и персональной выставки художника Билла Виолы, сообщает РИА Новости.

Идут переговоры о новых сроках, — говорится в сообщении.

Пушкинский музей прекратил работу 17 марта. Представители учреждения также рассказали о возможном продлении срока закрытия, писал NEWS.ru.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях