Пушкинский музей отложил выставки, запланированные на июль

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина отложил запланированные на июль выставки. Это связанно с запретами за массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Перенос коснулся экспозиции «Шедевры из Музея Каподимонте в Неаполе» и персональной выставки художника Билла Виолы,
Идут переговоры о новых сроках, — говорится в сообщении.
Пушкинский музей прекратил работу 17 марта. Представители учреждения также рассказали о возможном продлении срока закрытия, писал NEWS.ru.
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