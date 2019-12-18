Британский фотограф Стив Лазаридес, сотрудничавший с художником Бэнкси, рассказал, почему их никогда не арестовывали во время работ на улице.
Лазаридес
Секрет в одежде сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть, — заявил фотограф.
Собеседник издания рассказал, что они с Бэнкси выдумывали абсолютно разные предлоги, чтобы оправдать свои действия на улицах городов. Однажды Лазаридес даже вручил художнику письмо, что продюсер фильма разрешил ему рисовать на стене.
Как писал NEWS.ru, в Instagram Бэнкси появилось видео, на котором бездомный мужчина устраивается на ночлег на уличной скамье. После того как камера отъезжает назад, зрителям становится видно оленей, к которым как будто привязан городской объект.
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