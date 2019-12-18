https://static.news.ru/photo/0599d6be-217d-11ea-a020-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stephen Chung/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский фотограф Стив Лазаридес, сотрудничавший с художником Бэнкси, рассказал, почему их никогда не арестовывали во время работ на улице.

Лазаридес рассказал в беседе с The Guardian, что они только один раз были близки к проблемам с патрульными, когда в Нью-Йорке трансгендеры хотели заявить, что граффитист наносит гомофобный рисунок.

Секрет в одежде сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть, — заявил фотограф.

Собеседник издания рассказал, что они с Бэнкси выдумывали абсолютно разные предлоги, чтобы оправдать свои действия на улицах городов. Однажды Лазаридес даже вручил художнику письмо, что продюсер фильма разрешил ему рисовать на стене.

Как писал NEWS.ru, в Instagram Бэнкси появилось видео, на котором бездомный мужчина устраивается на ночлег на уличной скамье. После того как камера отъезжает назад, зрителям становится видно оленей, к которым как будто привязан городской объект.