https://static.news.ru/photo/400f858c-1aac-11ea-83a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: banksy/instagram.com

Художник Бэнкси сообщил о новых рождественских граффити в Бирмингеме. На странице в Instagram он опубликовал видео своего произведения.

На ролике виден мужчина, который ночью сидит на лавке и что-то пьёт. После чего он устраивается на ночлег, а камера начинает постепенно отъезжать. И в кадр попадают два оленя, которые словно мчат лавку по звёздному небу. Видео сопровождается треком Джо Уильямса I'll be home for Christmas («Я буду дома на Рождество»).

Боже, благослови Бирмингем. За 20 минут, в которые мы снимали Райана, прохожие дали ему горячий напиток, два шоколадных батончика и зажигалку, хотя он ни о чём не просил, — такой подписью Бэнкси сопроводил ролик с новыми граффити.

Как ранее писал NEWS.ru, художественный музей в бельгийском городе Шофонтен выставит две оригинальные работы британского анонимного художника Бэнкси.