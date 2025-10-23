Никас Сафронов высказался о будущем искусства в эпоху развития ИИ

Художник Никас Сафронов в беседе с KP.RU заявил, что работы талантливых живописцев станут в будущем только дороже. Он считает, что настоящее и живое искусство всегда будет в почете, а нейросети не смогут с ним конкурировать.

Нейросеть — она искусственная. И ты видишь эту искусственность. Это невкусно. Если не вдыхаешь туда жизнь, индивидуальность, краску — это не искусство. Там нет человеческой энергии. Настоящие художники будут только дороже. Ремесло живое всегда ценнее, — высказался Сафронов.

Сафронов добавил, что искусство любого жанра будут ценить, поскольку оно не потеряет своей актуальности. Сгенерированные нейросетями картинки, по его словам, это лишь временное явление. Художник отметил, что сейчас немало людей теряют интерес к настоящему искусству и пассивно потребляют контент, который предлагает им Сеть.

Ранее звезда телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский заявил, что нейросети не способны творчески мыслить и создавать качественные пьесы. По его словам, ИИ не обладает интеллектом в полном смысле слова, это лишь алгоритм, который действует четко по программе.