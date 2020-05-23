Неизвестные унесли шесть картин Покраса Лампаса с улиц Петербурга

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) вывесил шесть своих новых работ на улицах Санкт-Петербурга. Пять из них унесли неизвестные меньше чем за час, ещё одна картина провисела чуть дольше, но в итоге также исчезла.
Художник написал об этом в Instagram. Он рассказал, что последнюю картину повесил выше остальных, однако «местные ребята» воспользовались стремянкой, чтобы снять её.
С одной стороны, я понимаю, почему в Петербурге не так много стрит-арта, с другой — значит больше прекрасных мест для работы, — отметил художник.
Покрас Лампас выразил надежду, что те, кто взяли картины, не будут продавать их, а повесят у себя дома.
Ранее Покрас Лампас создал плакаты на тему коронавируса и развесил их на улицах Северной столицы, передавал NEWS.ru.
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