Неизвестные унесли шесть картин Покраса Лампаса с улиц Петербурга

https://static.news.ru/photo/1446994a-9dc4-11ea-9494-fa163e074e61_660.jpg Покрас Лампас Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) вывесил шесть своих новых работ на улицах Санкт-Петербурга. Пять из них унесли неизвестные меньше чем за час, ещё одна картина провисела чуть дольше, но в итоге также исчезла.

Художник написал об этом в Instagram. Он рассказал, что последнюю картину повесил выше остальных, однако «местные ребята» воспользовались стремянкой, чтобы снять её.

С одной стороны, я понимаю, почему в Петербурге не так много стрит-арта, с другой — значит больше прекрасных мест для работы, — отметил художник.

Покрас Лампас выразил надежду, что те, кто взяли картины, не будут продавать их, а повесят у себя дома.

Ранее Покрас Лампас создал плакаты на тему коронавируса и развесил их на улицах Северной столицы, передавал NEWS.ru.