Набросок с собакой опередил сложные картины на конкурсе рисунков

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минималистичный набросок, изображающий английскую борзую, стал лидером конкурса рисунков. Черновое изображение опередило картины, выполненные более профессионально.

Конкурс провёл развлекательный сайт Lomunidad, передаёт проект Unilad. Победителя выбрали по числу лайков. Несмотря на простоту рисунка, изображение пса по кличке Стэнли действительно тронуло публику.

Хозяйка собаки Джей Картер заявила, что занимается изобразительным искусством уже больше 25 лет. Несмотря на её более серьёзные работы, особой популярностью стали пользоваться её скетчи, нарисованные на обычных салфетках или на полях тетрадей.

В июне итальянская версия журнала Vogue поместила на обложку нового номера детские рисунки. Всего издание представило восемь вариантов обложек июньского выпуска. На рисунках изображены человечки, нарисованные детьми в возрасте от 2 до 10 лет, писал NEWS.ru.