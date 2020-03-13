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Работница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук американского штата Северная Каролина по имени Венди Хокинс обнаружила картину испанского художника Сальвадора Дали. Позже ей удалось подтвердить подлинность работы.

Хокинс наткнулась на полотно отбирая поступивший в лавку товар, чтобы позже выставить его на продажу, сообщает Smithsonian Magazine. Картина показалась ей любопытной, и она отнесла работу на экспертизу в арт-галерею.

Владелица учреждения выяснила, что это акварель Дали к «Чистилищу» из «Божественной комедии» итальянского автора Данте Алигьери. На ней мастер изобразил женщину в голубом облачении и мужчину в красном. Видео с репортажем о найденной картине опубликовал телеканал WAVY TV.

Работу была продана за $1200, доходы от продажи направлены на благотворительность.

Как писал NEWS.ru, двое мужчин в Италии признались, что украли, а затем вернули картину австрийского художника Густава Климта, считавшуюся пропавшей и случайно найденной 22 года спустя. Произведение «Портрет женщины» стоимостью €60 млн, найденное садовниками в декабре 2019 года, на самом деле было похищено в феврале 1997 года.