Музей в Хабаровске получит тактильные копии картин для незрячих людей

https://static.news.ru/photo/7df1ec32-a5b2-11ea-8903-fa163e074e61_660.jpg Фото: двхм.рф

Дальневосточный художественный музей в Хабаровске получит тактильные копии картин, которые будут использоваться для людей с нарушением зрения. Учреждение вошло в число победителей конкурса на создание предметов в рамках программы «Особый взгляд».

По гранту музею передадут копии работ, среди которых — «Корова» Розы Бонер, «Марина (Морской вид)» Томаса Хереманса, «Ревекка у колодца» Тициана, «Портрет Суворова» неизвестного художника и «Натюрморт с ананасом» Ильи Машкова, сообщает ТАСС. Они будут созданы в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу в Москве.

Уже этой осенью в краевом учреждении культуры появятся копии полотен представителей западноевропейского и русского искусства, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, работница комиссионного магазина в городе Китти-Хоук американского штата Северная Каролина по имени Венди Хокинс обнаружила картину испанского художника Сальвадора Дали. Позже ей удалось подтвердить подлинность работы.