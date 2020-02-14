https://static.news.ru/photo/87c48b24-4fbe-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Scream Sale Stephen Simpson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Искусствоведам удалось выяснить настоящую причину «потускнения» красок на знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик». Как заявила глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме Дженнифер Масс, участки шедевра бледнеют из-за образования на поверхности полотна нанокристаллов.

Эксперты провели анализ образцов краски с картины версии 1910 года. Фрагменты холста изучались с использованием рентгеновских лучей, лазера и мощного электронного микроскопа. В результате под микроскопом специалистам удалось разглядеть что-то похожее на «сталагмиты» на поверхности «Крика». Именно из-за них участки картины, которые раньше были оранжево-жёлтыми, стали цвета слоновой кости.

Как отмечает РИА Новости, в этом году музей Мунка переезжает в новое здание. В связи с этим учёные намерены предложить способы хранения картины, которые позволят в будущем избежать дальнейших изменений цвета.

Как ранее писал NEWS.ru, гравюру норвежского художника Эдварда Мунка продали на аукционе Sotheby’s. Произведение ушло с молотка за $1,5 млн, что превышает максимально прогнозируемую сумму в $900 тысяч.