Эксперты назвали автора таинственной надписи на картине «Крик» Мунка

https://static.news.ru/photo/e9011dac-74f3-11eb-b3fd-96000091f725_660.jpg Фрагмент картины Эдварда Мунка «Крик» Фото: National Museum of Norway/nasjonalmuseet.no

Искусствоведы изучили надпись, сделанную в углу знаменитой картины Эдварда Мунка «Крик» 1893 года. На ней написано: «Такое мог написать только сумасшедший». Ранее считалось, что надпись нанёс вандал.

Однако последние исследования экспертов показали, что эти слова написал сам художник, сообщает New York Times. Как отметил искусствовед Май Бритт Гуленг, он побуквенно исследовал надпись и пришёл к выводу, что она абсолютно идентична почерку художника.

Сомнений больше нет, — заявил он.

Эдвард Мунк создал четыре версии «Крика». Написанная в 1893 году картина стала наиболее известной. Впервые она была представлена широкой публике под названием «Отчаяние».

Ранее экспертам удалось выяснить настоящую причину «потускнения» красок на «Крике». Как заявила глава Лаборатории научного анализа произведений искусства в Гарлеме Дженнифер Масс, участки шедевра бледнеют из-за образования на поверхности полотна нанокристаллов. Они провели анализ образцов краски с картины версии 1910 года. Фрагменты холста изучались с использованием рентгеновских лучей, лазера и мощного электронного микроскопа. В результате под увеличением специалистам удалось разглядеть что-то похожее на «сталагмиты» на поверхности «Крика». Именно из-за них участки картины, которые раньше были оранжево-жёлтыми, стали цвета слоновой кости, сообщал NEWS.ru.