Взрывная волна подкинула машины на дороге в ЮАР и попала на видео

Фото: Yeshiel Panchia/XinHua/Global Look Press

Предполагаемый взрыв газа в Йоханнесбурге

Камеры видеонаблюдения, установленные на одной из главных автомагистралей южноафриканского Йоханнесбурга, зафиксировали взрыв, сообщает информагентство URA.Ru. Взрывной волной подкинуло несколько автомобилей, в том числе два крупных минивэна. В результате инцидента один человек погиб, еще 40 человек пострадали.

Изначально предполагалось, что причиной взрыва, произошедшего 19 июля, стала утечка газа в газопроводе. Однако представители южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти сообщения после тщательной проверки магистрали. В компании отметили, что газопроводы работают при крайне низком уровне давления, поэтому риск взрыва оценивается как низкий. В настоящее время все абоненты получают газ в штатном режиме. Обстоятельство происшествия выясняются.

Как сообщалось ранее, в кафе «Дельмар» города Баксан, расположенного на территории Кабардино-Балкарии, произошел взрыв. В результате происшествия пострадали три человека, в заведении были выбиты окна. По данным регионального управления ГУМЧС РФ, причиной взрыва стала вспышка газовоздушнойсмеси в помещении кафе без последующего горения.