https://static.news.ru/photo/b05ac8e8-bcd7-11e9-bc3e-fa163e074e61_660.jpg Аддис-Абеба Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Второй памятник русскому поэту Александру Пушкину появится в столице Эфиопии – Аддис-Абебе. Его высота будет составлять более пяти метров.

Над монументом работает член Союза художников России и ЮНЕСКО, член Студии военных художников Минобороны РФ имени М. Б. Грекова скульптор Алексей Чебаненко.

Это будет прежде всего памятник дружбе двух народов – России и Эфиопии, - сказал он РИА Новости .

По словам скульптора, трёхметровая фигура Пушкина в полный рост будет отлита из бронзы. Её установят на постамент высотой более двух метров, на котором будет изображён предок поэта Абрам Ганнибал – уроженец Эфиопии.

Проект памятника уже утверждён властями республики. В настоящее время согласовывается место его установки. Предполагается, что это будет центр Аддис-Абебы.

В эфиопской столице уже есть один памятник Пушкину, а также его именем названа одна из площадей города.

Ранее News.ru писал, что власти Риги хотят приобщить к Музею оккупации памятник советским воинам-освободителям. Идея принадлежит внештатному советнику президента Латвии по вопросам исторической памяти и принадлежности Юргису Клотиньшу. По его словам, это часть борьбы с идеей освобождения 9 мая, пропагандируемой Москвой.