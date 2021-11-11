ВОЗ рассказала о тяжёлой ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Африке

Африканские государства продолжают испытывать трудности в доступе к вакцинам от коронавируса. На данный момент привито лишь 6,6% населения континента, тогда как во всём мире этот показатель составляет 40%. Об этом заявила глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвящённом ситуации с пандемией. Её слова приводит ТАСС.

Через девять месяцев после начала в Африке кампании вакцинации против COVID-19 мы ещё очень далеки от того, чтобы защитить даже наиболее уязвимые группы населения, — подчеркнула она.

Моэти заявила, что COVID-19 по-прежнему представляет собой серьёзную угрозу для жителей континента.

Директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг полагает, что пандемия на континенте ещё не преодолена.

Нет никаких сомнений, что приближается четвёртая волна COVID-19, которая затронет Африку, — сказал он.

С начала пандемии в африканских государствах выявлено 8 531 720 заболевших коронавирусом, 219 314 человек умерли.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация, скорее всего, объявит об окончании пандемии коронавирусной инфекции, когда не будет перегружена система здравоохранения. По его словам, люди должны научиться жить с вирусом.