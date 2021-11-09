ВОЗ спрогнозировала сроки окончания пандемии COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), скорее всего, объявит об окончании пандемии коронавирусной инфекции, когда не будет перегружена система здравоохранения. Люди должны научиться жить с вирусом. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью газете La Vanguardia.

Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от ковида, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию, — сказал он.

По словам Клюге, к февралю 2022 года в Европе из-за коронавируса могут умереть ещё полмиллиона человек, если тенденция с распространением инфекции не поменяется. Ухудшение эпидемиологической ситуации происходит из-за того, что в половине стран региона застопорилась вакцинация.

Ранее в американской компании Pfizer рассказали о создании эффективного средства от коронавируса, которое способно на 89% сократить риск госпитализаций и летального исхода после перенесённого COVID-19. Новый препарат позволит избежать девяти из 10 госпитализаций при заражении коронавирусом.