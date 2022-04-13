Война с российским газом рискует споткнуться о север Африки

Марокко и Алжир оказались на грани очередного военно-политического обострения после того, как королевство столкнулось с обвинением в умышленном трансграничном ударе по гражданским лицам. Соответствующе заявление алжирцы сделали на фоне решения заключить договорённости с Италией по увеличению газовых поставок в Европу, чтобы помочь ей отказаться от импорта из России. Впрочем, против реализации соответствующей сделки говорит не только непростой контекст отношений между североафриканским поставщиком и его соседями, но и пространство возможностей, сузившееся за последние годы.

В заявлении Министерства иностранных дел Алжира говорится, что марокканские власти совершили убийство как минимум трёх гражданских «с использованием современного боевого оружия» и «за пределами международно признанных границ» королевства.

Эти агрессивные действия сродни повторяющимся актам государственного терроризма и приобретают характер внесудебных казней, подлежащих преследованию в компетентных органах системы ООН, — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Как считают в МИД республики, «безжалостность в отношении гражданских лиц, осуществляемая в виде умышленных и преднамеренных убийств», является «серьёзным системным нарушением международных гуманитарных законов».

По данным близких к Алжиру арабских изданий, инцидент произошёл на днях в районе деревни Айн-Бен-Тили на севере Мавритании, когда Королевские ВВС совершили серию нападений с применением ракет класса «воздух — земля» по веренице торговых грузовиков. Если верить этой версии, атаки застали водителей, имеющих гражданство нескольких стран региона, в процессе подготовки к молитве. Район ударов расположен рядом с границей, которая отделяет мавританскую территорию от той зоны, которая находится в руках Фронта ПОЛИСАРИО — военно-политического движения, выступающего за независимость Западной Сахары и обладавшего алжирской поддержкой с начала острых споров из-за бывших владений Испании.

Недостаток экспорта

Инцидент произошёл на фоне решения Алжира и Италии подписать в столице североафриканской республики два документа. Одни договорённости, которые являются совместной декларацией о намерениях и предполагают укрепление двустороннего взаимодействия в сфере энергетики, были заключены министрами иностранных дел двух стран. Другие, которые касаются необходимости нарастить поставки алжирского газа в Италию, были подписаны гендиректором нефтегазовой компании Sonatrach Тауфиком Хаккаром и главным управляющим энергетического гиганта Eni Клаудио Дескальци. Соответствующий шаг был предпринят в контексте попыток Европы снизить собственную зависимость от российских энергоносителей.

Компрессорная станция природного газа Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Впрочем, есть точка зрения, что заключение соглашений между Римом и Алжиром может ударить по другим импортёрам газа из этой североафриканской страны. Так, Испания уже увидела риск, что её поставки могут сократиться, а предназначенный ей газ будет перенаправлен в Италию. Тем более что в последние годы процесс добычи в Алжире начал встречать серьёзные препятствия из-за недостатка инвестиций, и неясно, насколько велики возможности республики в том, что касается увеличения производства. Об этом заявил старший научный сотрудник Института международных политических исследований (ISPI) Маттео Вилья.

Вот уже два десятилетия Алжир является страной, в которой наблюдается спад экспорта, — говорит исследователь.

По его словам, в связи с тем, что поставки из североафриканской республики за указанный период упали более чем на 40%, конкуренция за экспортёров «продолжит раздражать страны ЕС».

Инструмент шантажа

Эксперты Королевского колледжа Лондона считают , что проблему на каком-то этапе может создать и то, что Алжир захочет воспользоваться стремительно растущим интересом к энергоносителям и попытаться потребовать уступок от ЕС и США по ряду вопросов, которые страна считает стратегически важными. Например, это территориальные споры с Марокко.

Тем более эпизоды, когда алжирцы устраивали «газовый шантаж», уже происходили. Такая ситуация возникла на фоне пограничного обострения в ноябре 2021 года. Тогда власти республики обвинили Марокко в убийстве нескольких мирных граждан в результате обстрела грузовых машин, двигавшихся по трассе, связывающей мавританскую столицу Нуакшот и алжирский Уаргла. Заявление о применении королевством новейшего вооружения прозвучали и в тот раз.

Военнослужащие Алжира STR/dpa/Global Look Press

Разгоревшийся кризис быстро дал знать о себе в экономической сфере. Тогда Алжир воспользовался моментом и отказался от продления контракта по транзиту газа в Испанию по трубопроводу Магриб — Европа (MEG). Его инфраструктура проходит через марокканскую территорию, в связи с чем другая сторона пограничного конфликта решила перевести стрелки на соседа, который имел около 10% газа в качестве компенсации.