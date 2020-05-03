Власти Зимбабве опровергли информацию о направлении войск в Мозамбик

https://static.news.ru/photo/0e9062e6-8d35-11ea-a6c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Zimbabwe National ARMY/zna.gov.zw

Сообщения ряда африканских СМИ о том, что Зимбабве разворачивает свои войска в Мозамбике, не соответствуют действительности. Об этом сообщил постоянный секретарь зимбабвийского Министерства информации, СМИ и телекоммуникации Ник Мангвана.

Об этом он написал в своём Twitter после появления в ряде СМИ информации о том, что на север Мозамбика прибыли зимбабвийские солдаты для борьбы с местными исламистскими террористическими группировками.

Зимбабве не разворачивала национальные вооружённые силы в Мозамбике, — заявил секретарь.

Zimbabwe has not deployed the Zimbabwe Defence Forces(ZDF) in Mozambique. — Nick Mangwana (@nickmangwana) May 3, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что в провинции Тете в Мозамбике в грузовике из Малави нашли нелегальных мигрантов, предположительно, граждан Эфиопии.