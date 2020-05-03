Африка

Власти Зимбабве опровергли информацию о направлении войск в Мозамбик

14:40, 03 мая 2020
Фото: The Zimbabwe National ARMY/zna.gov.zw

Сообщения ряда африканских СМИ о том, что Зимбабве разворачивает свои войска в Мозамбике, не соответствуют действительности. Об этом сообщил постоянный секретарь зимбабвийского Министерства информации, СМИ и телекоммуникации Ник Мангвана.

Об этом он написал в своём Twitter после появления в ряде СМИ информации о том, что на север Мозамбика прибыли зимбабвийские солдаты для борьбы с местными исламистскими террористическими группировками.

Зимбабве не разворачивала национальные вооружённые силы в Мозамбике, — заявил секретарь.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в провинции Тете в Мозамбике в грузовике из Малави нашли нелегальных мигрантов, предположительно, граждан Эфиопии.

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