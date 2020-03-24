https://static.news.ru/photo/49dc6fc2-6db7-11ea-945d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tafadzwa Ufumeli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В провинции Тете в Мозамбике в грузовике из Малави нашли нелегальных мигрантов, предположительно, граждан Эфиопии.

64 человека скончались во время перевозки, выжить удалось лишь 14, уточняет France-Presse. Предварительной причиной гибели мигрантов называют удушение.

Чередование наводнений и засухи на юге Африканского континента привело к сельскохозяйственному кризису в 16 государствах и грозит голодом 45 млн человек — жителям Зимбабве, Малави, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Лесото и других стран. Ущерб, причиняемый природными аномалиями аграрному сектору, усугубляется экономическими трудностями, что только ухудшает положение населения, писал NEWS.ru.