Фото: Tafadzwa Ufumeli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В провинции Тете в Мозамбике в грузовике из Малави нашли нелегальных мигрантов, предположительно, граждан Эфиопии. 

64 человека скончались во время перевозки, выжить удалось лишь 14, уточняет France-Presse. Предварительной причиной гибели мигрантов называют удушение. 

Чередование наводнений и засухи на юге Африканского континента привело к сельскохозяйственному кризису в 16 государствах и грозит голодом 45 млн человек — жителям Зимбабве, Малави, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Лесото и других стран. Ущерб, причиняемый природными аномалиями аграрному сектору, усугубляется экономическими трудностями, что только ухудшает положение населения, писал NEWS.ru.

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