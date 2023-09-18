В ЮАР в ДТП погибли не менее 20 шахтеров алмазодобывающей корпорации

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

В воскресенье в Южной Африке произошло серьезное ДТП, в результате которого погибли не менее 20 шахтеров из корпорации De Beers, которая специализируется на добыче алмазов, передает France-Press. Инцидент случился, когда автобус, перевозивший сотрудников корпорации, двигался из шахты «Венеция», которая расположена на границе между Ботсваной и Зимбабве.

Согласно информации, предоставленной властями Лимпопо, автобус столкнулся с грузовиком в воскресенье днем, находясь в 25 километрах от шахты «Венеция», недалеко от деревни Мусиан, на границе с Зимбабве.

Министерство транспорта провинции Лимпопо выразило соболезнования в связи с трагедией и подтвердило гибель как минимум 20 работников шахты в этом ДТП. Полиция начала расследование, чтобы установить причины аварии.

Ранее в Венесуэле двенадцать шахтеров-нелегалов погибли в результате затопления проливными дождями заброшенной шахты. Трагедия произошла в муниципалитете Кальяо. Всего в забое в тот момент находились около ста человек.

До этого сообщалось, что в Ростовской области на шахте «Октябрьская-Южная» произошел пожар с последующим обрушением горных пород. В результате инцидента под землей оказались заблокированы 10 горняков. Спустя некоторое время их удалось вызволить из шахты. Пострадавших нет.