В Уганде 110-летний мужчина убил жену за отказ спать вместе В Уганде задержали 110-летнего жителя за убийство отказавшейся спать рядом жены

Фото: Sumy Sadurni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полиция Уганды задержала 110-летнего мужчину по подозрению в убийстве своей 109-летней супруги, сообщает Daily Monitor со ссылкой на местные власти. Предполагается, что местный житель зарезал возлюбленную после того, как она отказалась ночевать с ним в одной комнате и «исполнять супружеский долг» из-за плохого самочувствия.

Накануне происшествия женщина пожаловалась на недомогание и отправилась спать в другую комнату, оставив супруга одного. Утром мужчина напал на супругу прямо на глазах у внуков. Правоохранители выясняют подробности произошедшего.

Ранее в Сочи муж в состоянии алкогольного опьянения избил, а после зарезал жену на глазах у своего ребенка. После этого мужчина вышел на лестничную клетку, разбил окно и уснул, его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Ребенок не пострадал.

До этого, 14 ноября, в Санкт-Петербурге 58-летний мужчина избил 85-летнюю мать. Женщина была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. У нее диагностированы тяжелая сочетанная травма головы, груди, таза, конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом носа и ребер, а также левой бедренной кости со смещением отломков. В отношении мужчины завели уголовное дело о покушении на убийство.