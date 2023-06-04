В Суэцком канале восстановлено судоходство после буксировки танкера

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Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал

После буксировки сломанного нефтяного танкера, следующего из России в Китай, судоходство в Суэцком канале полностью восстановлено, сообщила в своем Twitter местная администрация. До этого регулярный проход кораблей по маршруту с северного направления был перекрыт.

Навигация в канале регулярная, и мы профессионально справились с внезапной аварией нефтяного танкера Seavigour, — заявил глава администрации Осама Рабие.

Ранее стало известно, что следующий из России в Китай нефтяной танкер сломался в Суэцком канале, на помощь судну направили три аварийно-спасательных буксира. Рабие подчеркнул, что администрация канала имеет необходимый опыт для проведения таких спасательных операций и обладает всеми навигационными средствами, чтобы справляться с потенциальными чрезвычайными ситуациями.

В начале года сухогруз Glory с украинской кукурузой сел на мель в Суэцком канале. Это произошло в районе города Эль-Кантара в провинции Исмаилия. На помощь грузовому судну направляли буксир, о пострадавших не сообщалось.

До этого навигацию в Суэцком канале приостанавливали из-за севшего на мель судна под флагом Сингапура. Танкер сняли с мели, судоходство восстановилось в обычном режиме.