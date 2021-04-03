В столице Сомали при взрыве в кафе погибли шесть человек

https://static.news.ru/photo/a8b7e384-94ab-11eb-9834-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

По меньшей мере шесть человек стали жертвами взрыва в районе Шангани в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщают местные СМИ.

Террорист проник в одну из пользующихся популярностью среди местных жителей чайных и совершил самоподрыв, пишет новостной портал «Гарове». На месте были убиты шесть человек, ещё четверо получили ранения разной степени тяжести.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Полиция начала расследование.

Как сообщал NEWS.ru, не менее 20 человек погибли 5 марта в результате взрыва в столице Сомали. По словам очевидцев, взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. В конце февраля в ходе покушения на заместителя начальника Сил обороны Сомали Абаса Амина Али погибли двое его охранников, один получил ранения. Рядом с проезжавшим по одной из центральных улиц города автомобилем, где сидел генерал, взорвали самодельную бомбу.