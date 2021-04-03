В столице Сомали при взрыве в кафе погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек стали жертвами взрыва в районе Шангани в столице Сомали Могадишо. Об этом сообщают местные СМИ.
Террорист проник в одну из пользующихся популярностью среди местных жителей чайных и совершил самоподрыв,
Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за преступление. Полиция начала расследование.
Как сообщал NEWS.ru, не менее 20 человек погибли 5 марта в результате взрыва в столице Сомали. По словам очевидцев, взорвался начинённый взрывчаткой автомобиль. В конце февраля в ходе покушения на заместителя начальника Сил обороны Сомали Абаса Амина Али погибли двое его охранников, один получил ранения. Рядом с проезжавшим по одной из центральных улиц города автомобилем, где сидел генерал, взорвали самодельную бомбу.