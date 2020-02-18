https://static.news.ru/photo/522ad4f4-52e9-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.defense.gov

Первый случай заболевания смертельно опасной лихорадкой Ласса зарегистрирован в крупнейшем мегаполисе Нигерии — Лагосе. Заболевшего поместили в Университетскую больницу. Всего от этого инфекционного заболевания с начала года в Нигерии скончались 47 человек.

Министерство здравоохранения устанавливает всех лиц, которые могли иметь контакты с заболевшим, — цитирует нигерийская газета «Вангард» комиссара штата Лагос по вопросам здравоохранения Акина Абайоми.

Заболевание подтверждено ещё у 400 нигерийцев в 23 штатах из 36. Эпицентрами вспышки являются три южных штата: Ондо, Эдо и Эбонийи. В прошлом году от лихорадки Ласса в Нигерии скончались 170 человек. Переносчиками этого опасного заболевания являются крысы, поэтому гражданам рекомендуют тщательно избегать контакта с ними и не допускать их проникновения в жилые дома.

Как писал NEWS.ru, по состоянию на 24 января текущего года в Нигерии было зарегистрировано 195 случаев заболевания лихорадкой Ласса, 29 человек скончались. Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание. Обычно длится от одной до четырёх недель. Летальный исход может наступить через 14 дней после первых симптомов.