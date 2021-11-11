Умер последний белокожий президент ЮАР

Бывший президент ЮАР Фредерик де Клерк умер в возрасте 85 лет. Он является последним на сегодняшний момент белокожим главой государства. Об этом говорится в заявлении фонда политика.

Отмечается, что де Клерк скончался 11 ноября в своём доме в пригороде Кейптауна после продолжительной борьбы с онкологией. В ближайшее время семья политика объявит о дате похорон.

Де Клерк занимал пост президента ЮАР в 1989–1994 годах. Он внёс значительный вклад в ликвидацию системы апартеида. В 1993 году де Клерк вместе с Нельсоном Манделой был награждён Нобелевской премией мира «за работу по мирному прекращению режима апартеида и за подготовку основы для новой демократической Южно-Африканской Республики». Через год преемником де Клерка на посту главы государства стал именно Мандела.

Ранее сообщалось, что в США на 85-м году жизни умер бывший госсекретарь Колин Пауэлл. Мужчина скончался от осложнений, связанных с коронавирусом, хотя, по словам его родственников, был полностью вакцинирован.