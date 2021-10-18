Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни. Мужчина скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. Об этом говорится на странице политика в Facebook.

Родственники Пауэлла отметили , что он был полностью вакцинирован от коронавируса. Информацию о смерти бывшего госсекретаря США подтвердил телеканал CNN.

Колин Пауэлл был первым темнокожим госсекретарём США и занимал этот пост с 2001 по 2005 год в администрации 43-го президента Штатов Джорджа Буша. Он стал одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению американских войск в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия.

Ранее в Великобритании неизвестный напал на депутата британского парламента Дэвида Амесса. Он нанёс ему несколько ударов ножом. 25-летний подозреваемый задержан. О его мотивах пока ничего не сообщается.