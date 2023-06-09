Стало известно, в каких отелях Хургады есть сетки от акул Туроператор Tez Tour составил список отелей Хургады с сетками от акул в море

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look press

Туроператор Tez Tour составил список отелей Хургады с сетками от акул в воде, перечень опубликован на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Список состоит из 20 отелей. В компании отметили, что на данный момент не наблюдается большого всплеска интереса именно к этим объектам со стороны туристов.

На данный момент не видно резкого повышения интереса со стороны туристов к отелям с сетками от акул. Мы думаем, что все-таки должно пройти немного времени, сейчас люди еще немного «отходят» от произошедшего, — предположили в TEZ Tour.

8 июня 23-летний Владимир Попoв из Архангельской области стал жертвой нападения акулы в Хургаде. У молодого человека было свое ИП, он жил в подмосковной Балашихе и работал иллюстратором на фрилансе. Как рассказали отдыхающие, они уже замечали акулий плавник у пляжа в течение нескольких последних дней, но думали, что это дельфин.

Дипломатическое представительство России подтвердило гибель гражданина РФ. Дипломаты выразили соболезнования семье погибшего и призвали россиян сохранять бдительность при нахождении в воде на курортах. Позже стало известно, что акулу поймали.

В июле прошлого года жертвами нападений акул в Хургаде стали три человека. Тогда губернатор провинции Красное Море запретил любую деятельность в районе происшествий, в том числе купание, дайвинг и снорклинг, а также рыбалку.