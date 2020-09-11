США рассказали о двух сбитых в Ливии МиГ-29 ЧВК Вагнера

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Власти зимбабвийского города Булавайо намерены использовать в качестве питьевой воду из плотины Хеми, куда сливаются канализационные стоки. На такие меры их вынудила пойти засуха.

Половина резервуаров в городе не работают из-за слишком низкого уровня воды. Остальные заполнены не более чем на четверть. В настоящее время вода подаётся в дома только один раз в неделю....