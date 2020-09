США рассказали о двух сбитых в Ливии МиГ-29 ЧВК Вагнера

Её процитировал корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба в Twitter. Отмечается, что в Ливии разбились как минимум два истребителя МиГ-29, которыми могли управлять наёмники из России. Ориентировочными датами уничтожения самолётов названы 28 июня и 7 сентября 2020 года.

Breaking: US Africa Command deputy intelligence director Rear Adm. Heidi Berg confirms the Russians have crashed two MiG-29s in Libya so far one on June 29, another on Sept. 7