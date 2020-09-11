США рассказали о двух сбитых в Ливии МиГ-29 ЧВК Вагнера

https://static.news.ru/photo/a4163c5e-f49c-11ea-b0bc-fa163e074e61_660.jpgФото: MOD Russia/Global Look Press
Директор разведки Африканского командования США (AFRICOM) контр-адмирал Хайди Берг заявила о потере двух МиГ-29 частной военной компанией (ЧВК) Вагнера в Ливии.
Её процитировал корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба в Twitter. Отмечается, что в Ливии разбились как минимум два истребителя МиГ-29, которыми могли управлять наёмники из России. Ориентировочными датами уничтожения самолётов названы 28 июня и 7 сентября 2020 года.
Breaking: US Africa Command deputy intelligence director Rear Adm. Heidi Berg confirms the Russians have crashed two MiG-29s in Libya so far one on June 29, another on Sept. 7
По словам Берг, 11 сентября «российские истребители» нанесли авиаудары по Ливии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия заставила Египет умерить аппетиты в Ливии. Каир был вынужден по запросу Москвы снизить свою активность в рамках ливийского вооружённого конфликта. Это следует из внутренних рекомендаций для офиса президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Москва якобы попросила Каир быть аккуратнее с идеей прямого вторжения в бывшую Джамахирию.