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Африка

США рассказали о двух сбитых в Ливии МиГ-29 ЧВК Вагнера

05:04, 12 сентября 2020 376
Фото: MOD Russia/Global Look Press

Директор разведки Африканского командования США (AFRICOM) контр-адмирал Хайди Берг заявила о потере двух МиГ-29 частной военной компанией (ЧВК) Вагнера в Ливии.

Её процитировал корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба в Twitter. Отмечается, что в Ливии разбились как минимум два истребителя МиГ-29, которыми могли управлять наёмники из России. Ориентировочными датами уничтожения самолётов названы 28 июня и 7 сентября 2020 года.

По словам Берг, 11 сентября «российские истребители» нанесли авиаудары по Ливии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия заставила Египет умерить аппетиты в Ливии. Каир был вынужден по запросу Москвы снизить свою активность в рамках ливийского вооружённого конфликта. Это следует из внутренних рекомендаций для офиса президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Москва якобы попросила Каир быть аккуратнее с идеей прямого вторжения в бывшую Джамахирию.

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