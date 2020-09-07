Россия заставила Египет умерить аппетиты в Ливии

Египет был вынужден по запросу России снизить свою активность в рамках ливийского вооружённого конфликта. Это следует из внутренних рекомендаций для офиса президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. Москва якобы попросила Каир быть аккуратнее с идеей прямого вторжения в бывшую Джамахирию для того, чтобы не подталкивать западный мир оказывать поддержку противостоящему Ливийской национальной армии (ЛНА) правительству национального согласия (ПНС), на стороне которого выступает турецкое руководство.

О содержании внутренних документов сообщило издание Al-Araby al-Jadeed. По его данным, российская сторона попросила Каир снизить интенсивность действий на ливийском направлении для того, чтобы не провоцировать Запад на активную помощь Турции и её ставленникам. Ранее Египет сообщил о готовности прямого вторжения в бывшую Джамахирию для защиты национальной безопасности.

В документах для офиса ас-Сиси также говорится о том, что решение египетского руководства снизить помощь Хафтару и переориентироваться на спикера палаты представителей Агилу Салеха связано с рекомендацией Службы общей разведки АРЕ. Издание делает вывод, что самоназванный фельдмаршал лишился поддержки своих союзников.

Согласно этим источникам, в настоящее время египетская политическая элита намерена действовать ускоренными темпами для постепенной либерализации позиции своей страны в рамках ливийского кризиса и освобождения от давления Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), которые выступают главным спонсором Хафтара.

Отход Египта от безусловной поддержки Хафтара, по-видимому, произошёл после того, как тот объявил о разрыве Схиратского соглашения и о том, что он берёт управление страной на себя. Тогда командующий ЛНА пообещал работать над условиями для формирования постоянных государственных институтов в соответствии с волей народа. Схиратское соглашение, согласно его оценкам, разрушило Ливию, поставило её под удар, а «теперь стало частью тёмного прошлого». В ответ власти Триполи назвали заявление Хафтара фарсом и попыткой нового государственного переворота. Как поясняют источники Al-Araby al-Jadeed, командующий ЛНА принял соответствующее решение без согласования с ас-Сиси.

Ibrahim Ezzat/Global Look Press

Схиратское соглашение, которое было подписано в декабре 2015 года, базируется на мирном плане ООН. Оно предусматривает создание на территории Ливии таких органов власти, как правительство национального согласия и президентский совет.

Затем Египет предпринял новую попытку поддержки командующего ЛНА, пригласив его в Каир и инициировав встречу племён в его поддержку, однако все эти инициативы закономерно провалились. Но главная проблема состоит в том, что Хафтар стал токсичным для своих союзников внутри ЛНА — от него начали отказываться не только племена, но и командующие видов войск.

Российская сторона демонстративно поддерживает нейтральную роль в ливийском конфликте. На пресс-конференции по итогам визита в Дамаск 7 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что Москва выступает за существующие мирные инициативы по урегулированию.

В последние месяцы звучат инициативы о немедленном прекращении боевых действий и начале переговоров, начале реализации решений Берлинской конференции. Последние примеры: каирская декларация и недавняя совместная инициатива председателя парламента в Тобруке господина Салеха и главы президентского совета в Триполи господина Сараджа. Мы эти инициативы активно поддерживаем, — сказал шеф российской дипломатии.

По его оценкам, Россия с самого начала ливийского конфликта была единственным государством, которое работало со всеми сторонами, не делая исключений. Оценки Турции и США, согласно которым Москва оказывала помощь ЛНА — не только людьми, но и техникой, — Лавров отверг.

Сообщения о желании египетского руководства дистанцироваться от Хафтара звучат не впервые. Вероятно, такие варианты Каиром действительно просчитываются. Важнее в этой ситуации другое — насколько командующий ЛНА поддерживается главными покровителями в лице ОАЭ. Более уверенная переориентация аравийской монархии на Салеха будет означать постепенное движение в сторону примирения.