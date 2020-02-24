https://static.news.ru/photo/59ccf9d0-5717-11ea-8ea5-fa163e074e61_660.jpg Фаиз Сарадж Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) отвечают за нападения на объекты гражданской инфраструктуры. А тех, кто снабжает ЛНА оружием, необходимо наказать, считает глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж. По его словам, лидер ЛНА Халифа Хафтар является военным преступником.

Дети потеряли своё право на образование из-за обстрелов и закрытия школ, — цитирует Сараджа Reuters.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. В настоящий момент в Ливии существует двоевластие: правительство национального согласия в Триполи признано ООН, Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

NEWS.ru сообщал, что 16 февраля участники мюнхенской встречи по Ливии сформировали Международный комитет. Они призвали стороны конфликта придерживаться перемирия, а также ускорить переговоры по режиму прекращения огня.

Халифа Хафтар призвал все стороны конфликта в Ливии соблюдать берлинские соглашения во время переговоров в Москве с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

По меньшей мере 16 турецких военнослужащих и более 100 наёмников из Сирии погибли в ходе боёв в ливийской столице Триполи. Ранее командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар сообщил, что правительство национального согласия Ливии и Турция воспользовались перемирием в Ливии для переброски туда наёмников из Сирии.