Россиян арестовали в Уганде за использование поддельных автономеров

https://static.news.ru/photo/3bd21d84-7e18-11ea-a479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Nicholas Kajoba/Global Look Press

В Уганде, в районе Китгум, правоохранители арестовали двух граждан России и местного жителя за нарушение введённых в стране для сдерживания распространения коронавируса ограничений на передвижение.

Задержанные передвигались на автомобиле Toyota Prado TX с регистрационными номерами Дома правительства, которые оказались поддельными, передаёт The Independent.

A background check revealed that the vehicle had private Reg. No. UAU 258Z; which implies that the suspects could have illegally acquired the State House number plate to intimidate security personnel who are manning various checkpoints https://t.co/8zXDBTG6NE #MonitorUpdates — Daily Monitor (@DailyMonitor) April 14, 2020

Арестованным предъявлены обвинения в неповиновении законному порядку, у них взяли анализы на наличие COVID-19 в организме, результаты пока не известны. Власти выясняют их мотив. У россиян были найдены паспорта, из которых следует, что в Уганду они прибыли 23 марта через международный аэропорт Энтеббе спустя несколько часов после того, как воздушная гавань была закрыта для международных рейсов.

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени раскритиковал жителей страны, продолжающих заниматься спортом на улице, и показал, какие упражнения можно выполнять дома, писал NEWS.ru.