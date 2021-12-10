Российские эпидемиологи отправились в ЮАР для помощи в борьбе с COVID

Группа специалистов Роспотребнадзора была направлена в ЮАР для помощи в борьбе с коронавирусом. Это связано с ростом заболеваемости в африканской стране. Туда также направлены мобильные лаборатории и партия российских тест-систем для диагностики COVID. Сотрудники ведомства будут проводить со своими коллегами исследования и обмениваться опытом, передаёт РИА Новости.

По поручению президента Российской Федерации об оказании помощи Южноафриканской Республике в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направила в ЮАР группу специалистов во главе с заместителем руководителя службы, — говорится в сообщении.

Самолет МЧС России доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора в сопровождении вирусологов, эпидемиологов и врачей, а также тест-системы в количестве, необходимом для проведения 200 тысяч исследований.

Как ранее сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в российских обсерваторах находятся 177 прибывших из стран, которые являются зоной риска по новому штамму коронавируса «омикрон». При этом 28 человек из числа госпитализированных попали в обсерваторы за сегодняшний день. Штамм «омикрон» был выявлен у двух человек, четыре человека были заражены штаммом «дельта». Ещё у двоих был выявлен грипп.